Cardarelli, un messaggio su whatsapp per i prelievi di sangue

Per concordare un appuntamento al centro prelievi del Cardarelli basta inviare un whatsapp al numero +39 3384969828; è questo il nuovo servizio appena avviato dal laboratorio di analisi dell’ospedale napoletano per facilitare il primo contatto con la struttura ospedaliera da parte di quanti vogliono effettuare un esame del sangue avvalendosi della ricetta del medico curante.

ll laboratorio di analisi del Cardarelli ha avviato già da alcune settimane l’attività di prelievo e analisi destinata ai pazienti esterni all’ospedale e sono già centinaia gli esami effettuati. Per accedere si paga solo il ticket (se non si è esenti) e basta portare con sé l’impegnativa del medico curante e la tessera sanitaria. L’attività non prevede alcuna prenotazione, ma per poter garantire un accesso senza fila ai cittadini è obbligatorio contattare il laboratorio per poter programmare il prelievo. I risultati degli esami sono poi disponibili online, accedendo con lo SPID alla piattaforma regionale Campania in Salute o possono essere ritirati direttamente presso l’ospedale.

Il laboratorio del Cardarelli è attrezzato per effettuare esami per adulti e bambini di Patologia Clinica, Genetica Medica e Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Le attività di prelievo si svolgono il martedì, giovedi e sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00, il centro prelievi è ubicato al 1° piano del Padiglione F del complesso del Cardarelli.