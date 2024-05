Si sporge troppo dal balcone e precipita dal terzo piano: morto un giovane

Questa mattina i carabinieri di Procida sono intervenuti in via San Rocco. Un 23enne sarebbe precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva, probabilmente per essersi sporto troppo dal balcone.

Il giovane, come informano i militari in una nota, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli dove è morto per le lesioni riportate. Indagini in corso per ricostruire la dinamica da parte dei carabinieri. La salma è stata sequestrata e portata al policlinico di Napoli per l'autopsia. Al momento per gli investigatori non si tratta di suicidio.