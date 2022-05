Ogni martedì, i disoccupati protestano davanti alla regione per chiedere di essere integrati in progetti lavorativi

Ogni martedì 120 precari bros protestano davanti alla Regione Campania per chiedere l'integrazione in progetti lavorativi come accaduto per chi ha condiviso il loro percorso fino al mese di gennaio. In questo video, i precari raccontano le loro ragioni.