Pranzo di Natale nel carcere di Poggioreale: l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio

Ritorna il tradizionale appuntamento della Comunità di Sant’Egidio con il pranzo di Natale nel carcere di Poggioreale a Napoli. Quest’anno il pranzo si terrà giovedì 21 dicembre alle ore 13. Parteciperanno i detenuti più poveri o che non fanno colloqui perché non hanno più legami familiari e molti stranieri. A tavola saranno in 130.

Al pranzo tra gli invitati ci saranno il vescovo ausiliare monsignor Gaetano Castello, l'assessore regionale Mario Morcone e del Comune di Napoli Chiara Marciani, la provveditrice dell'amministrazione penitenziaria della Campania Lucia Castellano e la cantante Monica Sarnelli che si regalerà ai detenuti un momento musicale.

"Sarà un Natale per non dimenticare chi vive recluso, per dire che è sempre possibile cambiare e rimettere in gioco la propria vita e stare vicino a chi vive in un momento di difficoltà può accendere sempre una luce di speranza", scrive in una nota la Comunità di Sant'Egidio.