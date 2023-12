Povertà in crescita: volontari unica salvezza

L'assistenza a chi ha più bisogno passa sempre più per il buon cuore dei cittadini e sempre meno per l'attenzione delle istituzioni

Una riflessione, con particolare riferimento al territorio campano e partenopeo, su come sia cambiata la povertà negli ultimi anni e sul ruolo che il volontariato, anche mediante il supporto del sistema dei CSV (centri di servizio per il volontariato), può avere per incidere in modo efficace sulle politiche pubbliche e sulla costruzione di strumenti concreti per il contrasto al fenomeno della povertà sociale ed educativa.

È questo il senso dell’incontro promosso da CSV Napoli (Centro di servizio al volontariato).

L’evento, denominato “Povertà, emergenza diffusa: analisi dei dati e azioni di contrasto”, prende le mosse dal Rapporto povertà 2023 di Caritas Italiana e intende stimolare un confronto aperto, nel tentativo di arginare la grave perdita di capitale umano, sociale, relazionale prodotta dall’aumento della povertà sul territorio italiano.

L’iniziativa è stata l’occasione per presentare “My library” la nuova biblioteca digitale di CSV Napoli, che mette a frutto l’esperienza dei centri di servizio nel sistematizzare il patrimonio di conoscenze sul mondo del volontariato e del sociale e favorirne la diffusione alla collettività, grazie alle nuove tecnologie e al digitale.