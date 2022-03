“Povero Gabbiano”: il tormentone diventa una pubblicità

Un vero e proprio tormentone. Che è entrato a fare parte della vita quotidiana di tutti. “Povero Gabbiano” non è solo un leit motiv di tik tok ma è un claim che da oggi domina piazza Municipio. La Pc Distribution Spa, infatti, ha deciso di dare un messaggio comunicativo alla città sfruttando il ritornello della famosa canzone di Gianni Celeste per pubblicizzare il suo brand “Power X” che produce e distribuisce accessori per telefonia (power bank, caricatori da tavolo wirless e tanti altri devices. “Powero Gabbiano” è il messaggio che ha già fatto impazzire il popolo napoletano.

In tanti, infatti, si sono fatti dei selfie e hanno pubblicato dei video sui social e in special modo su tik tok. «Il nostro ufficio marketing e comunicazione – ha spiegato Pasquale Cassese, amministratore della Pc Distribution Spa – quando mi ha proposto l'idea ho dato subito il via libera ma non sapevo che ci fosse così tanto clamore dopo mezzora dall'installazione sul teatro Mercadante. Siamo stati invasi da messaggi e quindi abbiamo colpito nel segno con il nostro Power X. Siamo un'azienda giovane e in continua evoluzione. I nostri prodotti sono all'avanguardia e dal 10 marzo saremo presenti nella Stazione Marittima di Napoli che due negozi. Saremo una vetrina sul mondo e soprattutto daremo la possibilità ai tanti croceristi che sbarcano in città di usufruire dei nostri prodotti».