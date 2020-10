Covid, sempre meno posti letto: sanità campana "sorvegliata speciale" nel Paese

La situazione dei posti letto in terapia intensiva pare essere in questi giorni lo snodo cruciale nella lotta alla pandemia da Coronavirus.

Questi sono, in Italia, attualmente 6.458. Erano 5mila prima della pandemia. Si trovano però soprattutto al Nord, con la sola Lombardia che ne ha quasi mille e il Veneto quasi 800.

Un problema se si considera che il Covid è soprattutto al Sud che si sta adesso diffondendo, con la Campania che appare sempre di più la "sorvegliata speciale" della seconda ondata.

La Campania "sorvegliata speciale"

Continua a salire il numero dei positivi, e si assottiglia il margine di sicurezza tra i posti letto disponibili e il numero dei contagiati da ricoverare. Nella regione, la disponibilità complessiva in degenza ordinaria è di 820 posti, 700 dei quali sono già occupati. La terapia intensiva è a quota 110, con 47 posti letto ancora liberi.

In sofferenza la provincia di Napoli

Napoli è la provincia che presenta la maggiore sofferenza: l'Azienda dei colli (Monaldi, Cotugno e Cto) è al limite della capienza, e pare si voglia trasformare il Cto in Covid center.

Male anche i policlinici universitari della Federico II (39 letti dedicati al Covid su 850 totali) e della Vanvitelli (27 per il Coronavirus su 450 complessivi).

In difficoltà anche i Covid center dell'Ospedale del Mare e del Loreto Mare: nel primo sono occupati tutti i posti di terapia intensiva (6) e di degenza ordinaria (30), il secondo ha due posti liberi in subintensiva (occupati 8 su 10) e uno in degenza (39 su 40).

L'idea Covid Resort

La Regione vuole correre ai ripari attraverso i cosiddetti "Covid Resort", strutture residenziali utili ad ospitare positivi che non possono restare a casa per la quarantena. All'Ospedale del Mare ne sarà allestito uno con 22 stanze atte ad ospitare fino a 176 positivi.