Posti per disabili: “La battaglia di Andrea” incontra il comandante dei vigili di Afragola

L'associazione ha incontrato Michele Orlando per risolvere le criticità nel rispetto dei posti in città

Incontro stamattina al Comune di Afragola tra La Battaglia di Andrea e il comandante della Polizia Municipale Michele Orlando per discutere della tutela delle persone con disabilità e risolvere i problemi dell'utilizzo improprio degli stalli H. "Ad oggi ad Afragola già si sta facendo un buon lavoro - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ma non basta, non basta perché l'inciviltà e il menefreghismo sono ancora molto diffusi. Abbiamo chiesto al comandante di intensificare ancora di piú i controlli e di avere il pugno duro contro i trasgressori - prosegue - Afragola dovrà diventare il comune con il piú alto numero di controlli e multe - conclude Maraucci - divenendo cosí, a sua volta, un comune ancora piú efficiente, in materia di parcheggi H, per i disabili".

"Abbiamo garantito a La Battaglia di Andrea che ci saranno maggiori controlli - dichiara il colonnello Michele Orlando - ma abbiamo affrontato anche l'argomento degli utilizzi impropri degli stalli, da parte di familiari di disabili che molto spesso utilizzano il contrassegno senza il parente avente diritto a bordo, addirittura - prosegue - in tantissimi casi i contrassegni se li fotocopiano. Combatteremo questi fenomeni a 360° - conclude - chi la dura la vince, e noi non ci arrenderemo".