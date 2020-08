Rientra dalla Spagna ma è positivo al Covid-19: nuovo caso a Torre Annunziata

Un nuovo positivo al Covid-19 a Torre Annunziata. Si tratta di un 51enne rientrato da una vacanza in Spagna. Il tampone al quale si è sottoposto in virtù del suo ritorno nei giorni scorsi dall'estero non ha lasciato dubbi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. E' il 21esimo caso registrato a Torre Annunziata, cinque invece i morti. Sono infine tre gli attuali positivi.