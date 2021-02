Somma Vesuviana: altro bimbo positivo in una scuola. Scatta il protocollo di sicurezza

“C’è una bella notizia da dare e giunta da poco: i 40 alunni che erano in quarantena e appartenenti alle classi elementari sono risultati tutti negativi al tampone antigenico. Qualora fossero risultati positivi avrebbero dovuto fare anche il tampone molecolare. Questo significa che non ci sarebbe stata una circolazione interna del virus. Allo stesso tempo, però diamo notizia di un nuovo positivo nella platea scolastica del Primo Circolo Didattico. Si tratta di un nuovo caso maturato in ambiente familiare. Anche in questo caso si è proceduto con il protocollo di sicurezza”. Lo ha annunciato ora, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana comune del napoletano.

Nella giornata di ieri i 40 bambini sono stati sottoposti a tampone nell’ambito dell’attività di screening operata dai Pediatri di base. Un’iniziativa che va semplicemente a supportare l’USCA e non a sostituire, su spinta anche della task force istituita al Comune.

La task force unisce tutti i dirigenti scolastici, i presidenti dei consigli di Istituto, il coordinatore dei medici di medicina di base, il coordinatore dei pediatri di libera scelta, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Genitori presente in Campania e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, al fine di interagire sulla situazione epidemiologica locale, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Prisco, l’Assessore all’Edilizia Scolastica, Salvatore Esposito, dalla rappresentante della Commissione Pubblica Istruzione, Allocca Rubina e da qualche giorno abbiamo anche l’Associazione Ingegneri dell’Area Vesuviana. Non ci sono nuovi casi al Secondo Circolo delle Elementari, così come al Terzo Circolo delle Elementari. Mentre per quanto riguarda la scuola Media è stata garantita la didattica a distanza a due classi del plesso De Matha in quanto è stato messo in quarantena in via precauzionale il corpo docente di quel plesso. Non ci sono casi al Liceo Scientifico e al momento non si registrano casi all’Itis. I dati odierni riguardanti la città di Somma Vesuviana, però ci dicono che nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 37 nuovi positivi per un totale di 157 positivi attivi di cui sei ricoverati in ospedale e 188 persone in sorveglianza sanitaria.