Ospedale del Mare, positivo al Covid-19 medico del pronto soccorso

Uno stimato medico del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone. Il professionista 52enne, residente a Chiaia, è asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Nei giorni scorsi potrebbe essere stato a contatto con persone positive.

Dall'Ospedale del Mare arrivano anche lamentele per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale per il personale. Raccogliamo a tal riguardo la denuncia di due infermieri: "Lavoriamo con le mascherine chirurgiche che ci proteggono poco, soprattutto quando siamo in contatto con pazienti che fanno ossigeno-terapia. Siamo preoccupati. Necessitiamo di mascherine Fpp2 o Fpp3, che vengono date con il contagocce. Inoltre nel pronto soccorso dell'ospedale non sempre vengono rispettati i distanziamenti. Siamo preoccupati per quello che potrebbe accadere non appena inizierà a diffondersi l'influenza. La situazione potrebbe degenerare con un numero di accessi in pronto soccorso preoccupante".