La fidanzata resta senza benzina in tangenziale, positivo al Covid esce di casa per soccorrerla

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli, in prossimità del Km 7 della Tangenziale di Napoli (in direzione Pozzuoli) hanno notato un'auto con a bordo la sola conducente ferma tra la seconda corsia di marcia e la banchina laterale priva di carburante.

La conducente, che non aveva la patente di guida in quanto mai conseguita, aveva detto di essere in attesa del proprio compagno che le stava portando il carburante necessario per riprendere la marcia.

Poco è arrivato sul posto un 45enne di Volla e gli agenti hanno accertato che era positivo al Covid-19 e non poteva lasciare il proprio appartamento. L'uomo è stato denunciato per violazione dell'isolamento obbligatorio mentre la donna è stata sanzionata per le violazioni del Codice della Strada.