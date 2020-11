Positivo al Covid, è tranquillamente in strada: lo scoprono i carabinieri

Ventinove anni, nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione perché positivo al Coronavirus, è stato trovato in strada poco distante da casa sua e denunciato dai carabinieri della stazione di Marianella.

È una delle scoperte fatte dai militari ieri sera, nel corso di controlli in cui si sono dedicati ad inviti all'uso delle mascherine ma anche a sanzioni e denunce

I carabinieri hanno anche sanzionato il titolare di un bar in via Santa Maria a Cubito, il quale consentiva ai clienti di consumare all'interno del locale nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti-contagio. Cinque sono i giorni di sospensione per l'attività commerciale comminati, e 680 gli euro da pagare come multa.