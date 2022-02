Positivo al Covid, si finge corriere per poter uscire di casa: scoperto

Ha architettato un modo per abbandonare la quarantena ma è stato beccato. Protagonista un 39enne di Piscinola. L’uomo girava a bordo del suo scooter nelle strade del Vomero nonostante fosse stato sottoposto in quarantena perché positivo al Covid.

Per ingannare le forze dell’ordine pronto anche lo stratagemma: uno zaino con sopra il logo di una nota società di food delivery. I carabinieri, visto che erano le due di notte, si sono insospettiti.

L’uomo non lavorava per nessuna società e alla fine ha ammesso di aver inventato tutto per poter uscire di casa. I militari non hanno potuto fare altro che denunciarlo.