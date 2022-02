Positivo al Covid scoperto in auto con gli amici: erano anche senza mascherina

I carabinieri della compagnia di Ischia mantengono alta l’attenzione alle misure di contrasto per il fenomeno epidemico. I militari dell’aliquota radiomobile ischitana stanno effettuando un posto di controllo a piazza degli Eroi quando notano arrivare un’auto con all’interno quattro ragazzi. Li fermano e chiedono i documenti. Alla guida un 24enne che da accertamenti è risultato in quarantena a seguito del provvedimento emesso dall’Asl per la positività al covid-19 avvenuta lo scorso 31 gennaio.

Il ragazzo è stato denunciato a piede libero. I tre passeggeri, coetanei del denunciato, erano consapevoli della positività al covid dell’amico. Per loro una sanzione di 400 euro a testa per non aver indossato la mascherina e una segnalazione all’autorità sanitaria perché “contatti stretti” di una persona affetta da covid-19.