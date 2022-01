Positivo al Covid, era in un albergo a Varcaturo

I carabinieri della Stazione di Varcaturo, nell’ambito di servizi finalizzati al controllo del corretto utilizzo del green pass, hanno controllato un albergo della zona costiera di Giugliano in Campania. Lì hanno accertato che uno dei clienti, un 46enne di Napoli, due giorni prima era risultato positivo al Covid – 19.

L’uomo si è scusato con i militari ma è stato denunciato per inosservanza alle disposizioni del testo unico sulle leggi sanitarie. Per il proprietario dell’hotel, invece, una sanzione amministrativa di 400 euro per non aver verificato, come previsto, il possesso della Carta Verde dei clienti.