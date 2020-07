Positivo al Coronavirus scappa dall'ospedale

Aveva accusato dei malori compatibili con il Coronavirus e si era perciò recato in ospedale per il tampone. Una volta accertata la positività al Covid-19 preso dall'ansia o dallo sconforto ha lasciato l'Ospedale del Mare per far perdere le proprie tracce.

Il personale medico ha denunciato l'accaduto e il cittadino straniero è stato trovato poco dopo sempre a Ponticelli a pochi passi dall'ospedale stesso.