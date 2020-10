Positivo al Coronavirus e con sintomi lascia la propria abitazione: denunciato dal sindaco

"Ho provveduto a denunciare un cittadino di Bacoli, positivo al coronavirus e con sintomi, che più volte ha lasciato la propria abitazione nonostante fosse obbligato all’isolamento domiciliare. Massima solidarietà per tutti i contagiati. Non hanno colpe. Ma bisogna rispettare le regole, altrimenti non ne usciamo più. Dobbiamo essere responsabili. Ho sollecitato tutte le forze dell’ordine del territorio ad un maggior controllo, soprattutto di chi è in quarantena". A renderlo noto l'accaduto alla cittadinanza di Bacoli è stato il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, via social.

Il primo cittadino bacolese ha fatto anche il punto sul contagio in città: "L’Asl Napoli 2 Nord mi ha inoltre ufficializzato che 4 nuovi cittadini di Bacoli sono risultati positivi al Covid-19. Due casi sono afferenti al link epidemiologico di Monte di Procida. Uno è un familiare di un caso bacolese già risultato positivo. Un altro è ricoverato in ospedale, non in terapia intensiva. Tre le notizie positive c’è 1 guarito. I casi attualmente positivi in città sono quindi 22. Continuerò a tenervi aggiornati. Nella giornata di oggi, sentito il Centro Operativo Comunale, ed ascoltata l’Asl, assumerò nuove decisioni rispetto alla pandemia in corso. A tutela della salute di tutti, dell’istruzione e dell’economia locale".