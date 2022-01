Positivo al Covid in giro per Napoli in auto con altre due persone: denunciato

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio nella serata di mercoledì, hanno controllato in via Giulio Cesare a Fuorigrotta un’autovettura con a bordo tre persone.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che uno dei tre doveva trovarsi in isolamento domiciliare in quanto positivo al Covid-19 dal 30 dicembre 2021. Pertanto l’uomo, un 40enne napoletano, è stato denunciato per violazione della quarantena obbligatoria per positività al Covid-19.

Inoltre, gli operatori hanno invitato il quarantenne a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.