Prof positivo: in quarantena cinque classi

Cinque classi di scuola media sono state poste in quarantena in seguito alla positività di un docente dell'istituto comprensivo De Nicola-Sasso di corso Vittorio Emanuele.

A darne comunicazione la dirigente scolastica Alessandra Tallarico: ''Il provvedimento è disposto a seguito di accertata positività al Covid-19 di docente assegnato alle classi in oggetto e in servizio fino al 7 ottobre 202'. Nel frattempo che la competente Asl dia disposizioni sul prosieguo delle operazioni che verranno tempestivamente comunicate, l'istituto ha disposto una sanificazione delle aule interessate dal caso''. La didattica delle classi in quarantena proseguirà a distanza.