Coronavirus, contagiati nella stessa classe 15 alunni e tre docenti

Le Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio ove sono ubicati gli Istituti scolastici attivano, in caso di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici ovvero nell’ambito di attività correlate a casi positivi territoriali, le indagini epidemiologiche che definiscono i contatti stretti in ambito lavorativo (in questo caso ambito scolastico) e familiare.

I dati aggiornati a questa mattina ore 12,00 rispetto alle segnalazioni ed attività conseguenziali delle ultime 24 ore sono i seguenti (fonte Asl Napoli 1)

-Distretto Sanitario di Base n°24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°25 (Bagnoli, Fuorigrotta)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 15

(gli studenti frequentano la stessa classe dei tre studenti positivi segnalati negli ultmi due giorni)

studenti complessivamente 15

. contatti stretti in ambito scolastico…………….….……. 26 (coincidono con quelli già segnalati ieri)

. contatti familiari………………….……………….……. 47 (1 positivo, 46 in attesa esito tampone)

. docenti scuola primaria risultati positivi al Covid …...…. 4

docenti 1 / 2 / 3 / 4

(i docenti insegnano nella stessa classe dei (3 + 15) studenti positivi sopra segnalati)

. contatti stretti in ambito scolastico……………….….…. 26 (coincidono con quelli già segnalati ieri)

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (4 in attesa esito tampone)

attenzione... domenica 24.01.2021 presso il Plesso scolastico interessato dai positivi sopra indicati il

Dipartimento di Prevenzione ASL Na1C provvederà ad eseguire i tamponi con metodica

molecolare in PCR a tutti gli studenti (350) docenti (40) non docenti (8) sia delle classi della

primaria che delle sezioni dell’infanzia - l’adesione è volontaria, il dirigente scolastico ha

provveduto a convocare in distinte finestre orarie le varie sezioni / classi (si auspica la massima

adesione);

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

. contatti stretti in ambito scolastico…………….….……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (2 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°26 (Pianura / Soccavo)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°27 (Arenella, Vomero)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 19

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (2 positivi)

___________________________________

- Distretto Sanitario di Base n°28 (Chiaiano / Piscinola / Marianella)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°29 (Stella / San Carlo all'Arena)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 12

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (2 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°30 (Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°31 (Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 3

gli studenti frequentano scuole diverse

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………..……………. 0

. contatti familiari………………….……….……………. 3 (1 positivo)

studente 2

. contatti stretti in ambito scolastico………..……………. 0

. contatti familiari………………….……….……………. 3 (3 positivi)

studente 3

. contatti stretti in ambito scolastico………..……………. 19

. contatti familiari………………….……….……………. 3 (3 positivi)

- Distretto Sanitario di Base n°32 (Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°33 (San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale)

nessuna segnalazione

- Distretto Sanitario di Base n°73 (Anacapri / Capri)

nessuna segnalazione

Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone con metodica molecolare in PCR.

BILANCIO

Nell’ultimo mese (23.12.202 - 23.01.2021) c’é stato un incremento di casi positivi tra gli studenti delle scuola infanzia/primaria da n°354 a n°423 (+19.49%) mentre nel periodo 01.12 - 23.01 da n°324 a n°423 (+ 30,56%).