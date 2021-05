Covid-19, due bambini e due insegnanti positivi in una scuola dell’infanzia nel napoletano

Quattro casi di positività al Covid-19 sono stati registrati in una scuola dell’infanzia nel napoletano, a Somma Vesuviana. Si tratta di due bambini e due insegnanti.

A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco Salvatore Di Sarno: “4 casi di positività si sono registrati alla scuola d’Infanzia del Terzo Circolo. Si tratta di 2 bambini e 2 insegnanti. Questi casi sono stati isolati e gli ambienti sanificati. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici delle Medie, delle Elementari e delle Superiori che stanno facendo un lavoro immane. Da lunedì ci sarà la riapertura anche di tutti i plessi del Primo Circolo Didattico delle Elementari”.

“Un Paese moderno deve ripartire dalla scuola ed è per questo motivo che invito tutti ad una profonda riflessione: non era meglio dare la possibilità agli insegnanti di vaccinarsi con Pfizer in modo tale da ridurre i tempi tra la prima e la seconda dose? Non era meglio vaccinare gli insegnanti subito dopo gli operatori sanitari? Questa è una valutazione che avrebbero dovuto fare a livello nazionale e nel precedente Governo”, ha aggiunto il sindaco Di Sarno.