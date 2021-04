Alunni e docenti positivi: chiusa una scuola a Quarto

Disposto il ritorno in Dad per la “Gadda”. Leggero miglioramento della situazione in città

Sospesa l'attività didattica in presenza all'interno della scuola “Gadda” di Quarto. Preoccupa l'impennata di contagi registrata all'interno dell'istituto tra docenti e alunni. Il dirigente scolastico Antonio Maiorano ha disposto la chiusura per le giornate di oggi e di domani facendo passare alla Dad tutti gli alunni. Il picco dei casi nell'istituto va in controtendenza rispetto a quelli cittadini. Sono stati registrati 16 nuovi positivi ma la situazione generale è in miglioramento.

Le parole del sindaco

“Questi dati evidenziano un lento, ma comunque costante, calo dei contagi. La zona arancione non deve assolutamente farci rilassare, anzi, dobbiamo continuare ad essere prudenti e responsabili per evitare nuove impennate di contagi. La campagna vaccinale procede: di pari passo con le altre categorie, abbiamo cominciato a vaccinare anche gli over 60. Andiamo avanti così: con fiducia e responsabilità verso la fine di questo tunnel” ha dichiarato il sindaco di Quarto Antonio Sabino.