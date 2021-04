Covid, solo l'1,8% dei campani attualmente positivi ricoverato in ospedale: è il dato migliore in Italia

Buone notizie per la Campania sul fronte ospedalizzati. Come riportato nel grafico fornito a NapoliToday da Luca Fusaro, Analista di dati, in Campania solo l'1,8 degli attualmente positivi al Covid-19 si trova in ospedale. Si tratta del dato migliore in Italia. A seguire la Sardegna con il 2,4% e la Basilicata con il 3,2%. Maglia nera per Bolzano e Piemonte.

Campania tra zona arancione e gialla

Le speranze della Campania di diventare zona gialla (da ieri è arancione) già dal 26 aprile sono ridotte al lumicino. Il rapporto positivi/tamponi nella nostra regione resta sempre costantemente sopra il 10% e preoccupa in particolare Napoli, come osservato nei giorni scorsi anche dal matematico dell’Istituto per le applicazioni del calcolo 'Mauro Picone' del Cnr Giovanni Sebastiani. Buone notizie dagli ospedali però in Campania, dove rispetto al 20 marzo si assiste ad una diminuzione del numero di ricoveri di pazienti Covid (-39) e dei ricoveri in terapia intensiva (-11). Sono invece 116 i decessi nell'ultimo mese, un numero ancora altissimo.