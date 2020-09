Coronavirus, 100 nuovi casi di positività in Campania: il bollettino

Sono 100 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5427 nuovi tamponi analizzati. Questo è quanto emerge dal bollettino di domenica 6 settembre diffuso dal Ministero della Salute.

Il numero totale dei positivi nella nostra regione, dall'inizio della pandemia, sale dunque a 7868. Resta fortunatamente invariato quello dei decessi (448).

Da registrare anche due nuovi casi di guarigione, per un totale di 4478.

Gli attualmente positivi in Campania sono 2942, di cui 2714 in isolamento domiciliare e 228 ricoverati in ospedale (7 in terapia intensiva), secondo i dati diffusi dal consueto bollettino pomeridiano ministeriale e dell'Istituto Superiore di Sanità.