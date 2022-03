Mille nuovi casi Covid a Napoli nelle ultime ventiquattro ore, ma zero decessi

Nell'ultimo bollettino Covid diffuso dall'Asl Napoli 1 sulla situazionem contagi in città, vengono segnalati altri 1017 positivi. Di questi, solo 15 (l'1,48%) è sintomatico. Tasso di positivtà di poco sotto al 18%.

Dal bollettino emerge che sono 280 i guariti nelle ultime 24 ore, 10 i nuovi ricoveri in ospedale, ma zero in terapia intensiva e nessun decesso.

1.007 le persone in isolamento domiciliare.