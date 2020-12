Eav, 129 dipendenti positivi al Covid-19 e 3 decessi da inizio pandemia

L'Eav ha fatto il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus all'interno dell'azienda. Allo stato attuale sono 129 i dipendenti risultati positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia, pari a circa il 4% del totale forza lavoro, la gran parte dei quali rientrati oggi regolarmente in servizio. Registrati, purtroppo, anche tre decessi (indice letalità pari a circa il 2,3%).

"Si evidenzia come le percentuali di positività e di letalità registrate in EAV sono sostanzialmente in linea con i dati registrati a livello nazionale. Il che conferma che l’attività lavorativa è stata gestita in modo adeguato rispetto alla normativa anti-Xovid e non ha inciso quindi in senso negativo, complessivamente, il rischio di contagio in azienda rispetto a quello di un normale cittadino, grazie al senso di responsabilità di tutti i lavoratori coinvolti. Tali dati, comunque drammatici, sono lì a ricordarci che non possiamo mai abbassare la guardia. Ci danno però consapevolezza che con l’adozione dei protocolli condivisi a tutti i livelli abbiamo intrapreso il percorso utile a garantire il prosieguo delle attività avendo come obiettivo primario la sicurezza e la salvaguardia di tutto il personale e dei nostri clienti", si legge nella nota diffusa dall'azienda di trasporto pubblico regionale.

"Ad oggi, in accordo con la Regione Campania, sono stati effettuati, su base volontaria, 1162 test rapidi sierologici di tipo qualitativo, pari al 38.73% totale della popolazione lavorativa di EAV. La rimanente parte dei dipendenti di EAV non ha al momento aderito all’iniziativa, ma potrà farlo nelle prossime settimane. I lavoratori positivi al sierologico sono stati 45. Si è provveduto altresì alla effettuazione di tamponi di tipo molecolare ai lavoratori che sono stati in contatto stretto con un collega risultato positivo al virus. Questa attività interna non ha in alcun modo sostituito quanto previsto dalla normativa in materia di tracciamento dei casi di Covid 19 e di contrasto alla diffusione al virus, ma è state effettuata per contribuire da un lato alla salvaguardia dei lavoratori e dall’altra alla tutela dell’azienda impegnata nell’erogazione di un servizio pubblico che non si è mai interrotto. A tal fine sono stati effettuati, presso apposito laboratorio autorizzato e convenzionato con EAV, 280 tamponi di cui solo 22 sono risultati positivi", rende noto l'Ente Autonomo Volturno.