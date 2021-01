Contagiati dopo la prima dose di vaccino, l'esperto: "Nessun allarme, può accadere"

Ha destato preoccupazione la notizia che alcuni tra i medici e gli operatori sanitari degli Ospedali Cotugno e Cardarelli di Napoli siano risultati positivi al Covi-19 dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino. Rodolfo Punzi, primario del reparto malattie infettive del Cotugno spiega in questa intervista telefonica, come ciò sia possibile: "I dati in nostro possesso dicono che con la prima dose è coperto il 52 per cento della popolazione vaccinata, mentre con la seconda dose saliamo al 95 per cento".