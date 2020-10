Positivo su nave da crociera: turista trasferito dal porto di Napoli ad Avellino

Un 78enne di nazionalità francese è stato ricoverato ieri nel reparto Covid dell'ospedale Moscati di Avellino. L'uomo è arrivato in Irpinia direttamente da un elicottero partito dal porto di Napoli. Era in crociera su una nave di una nota compagnia di navigazione.

Il turista al momento del ricovero presentava sintomi compatibili con il Coronavirus ed era risultato positivo al test rapido praticato prima di arrivare all'ospedale di Avellino.

L'Asl irpina ha attivato i contatti con i responsabili della nave da crociera per ricostruire tutti i rapporti con gli altri passeggeri. Le condizioni del 78enne al momento non destano preoccupazione e si attende l'esito del tampo per confermare la positività al Covid.