Coronavirus, età mediana dei positivi scende a 47 anni: in Campania sempre più giovani colpiti

Si abbassa l'età dei positivi al Covid in Italia. L’età mediana dei casi segnalati da inizio epidemia è 47 anni. Dalla fine di aprile si osserva un trend in calo con l’età che passa da oltre 60 anni a circa 30 anni nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49 anni e riscendere a 46 anni nelle ultime due settimane. La fascia di età >90 anni è quella con l’incidenza maggiore, pari a 7790.1 per 100.000 abitanti, mentre l’incidenza minore si rileva nella fascia 0-9 anni (3454.88 per 100.000 abitanti). Il picco di incidenza viene raggiunto nella settimana del 8/3/2021 per la fascia d’età 0-9, del 26/10 per la fascia di età 10-19 anni, del 2/11 per le fasce d’età, 30-39, 40-49 e 50-59 e nella settimana del 9/11 per tutte le fasce di età oltre i 60 anni. Dalla settimana del 9/11 si osserva un decremento fino al 21 dicembre, seguito da un successivo incremento in tutte le fasce d’età fino alla prima settimana di marzo quando si osserva un successivo decremento.

La situazione in Campania

I dati dell'Istituto Superiore di Sanità dal 17 agosto 2020 (inizio della seconda ondata) al 22 febbraio 2021, dimostrano come anche in Campania l'età dei positivi Covid si sia abbassata negli ultimi mesi, andando a colpire in particolare la fascia dai 30 ai 39 anni. in diminuzione gli anziani contagiati per effetto anche della campagna vaccinale.