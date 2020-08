Positivi al Covid-19 nel noto minimarket-salumeria di Salvator Rosa

Il Coronavirus torna a fare capolino a Salvator Rosa, strada che ha già pagato un prezzo carissimo al Covid-19 con un decesso acclarato nel mese di marzo ed un altro sospetto.

Questa volta il contagio riguarda un lavoratore di Amodio, noto minimarket-salumeria di Salvator Rosa, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato al Cotugno in condizioni serie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I locali della nota e frequentata attività commerciale, che non è stata chiusa dall'autorità sanitaria, sono stati sanificati ben tre volte negli ultimi giorni e il personale entrato in contatto con il lavoratore positivo è stato tutto cambiato. Quattro dipendenti sono stati messi in quarantena.