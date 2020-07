Bollettino Covid, 9 positivi e 12 guariti in Campania. Due morti e sette ricoverati al Cotugno (4 in sub intensiva)

Arrivano conferme dal Cotugno dei due decessi (notizia già anticipata ieri da NapoliToday) per Covid-19. Si tratta di un 85enne con diverse patologie pregresse e di un 46enne arrivato in condizioni già critiche in ospedale, entrambi ricoverati in terapia sub intensiva. Al Cotugno, al momento, ci sono sette ricoverati positivi al coronavirus: 4 in sub intensiva e 3 nel reparto ordinario.

Intanto è giunto il nuovo bollettino della Regione sui contagi, che annovera un solo decesso visto che il precedente era conteggiato nell'aggiornamento di ieri.

Positivi del giorno: 9

Tamponi del giorno: 2.973

Totale positivi: 4.999

Totale tamponi: 332.836

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 435

Guariti del giorno: 12

Totale guariti: 4.169