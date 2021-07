Covid-19: + 47% nell'ultima settimana di nuovi casi in Campania, restano bassi i ricoveri

Anche la settimana appena trascorsa (dal 19 al 25 luglio) si è chiusa con un incremento significativo di nuovi positivi al Covid-19 sia in Italia che in Campania. A livello nazionale ne sono 29.957 rispetto ai 16.182 della settimana scorsa (+85%). Cresce anche l'indice Rt nazionale da 0.91 a 1.26. L'aumento dei casi si è avuto anche in Campania: in questa settimana ne sono 1.931 rispetto ai 1.313 di 7 giorni fa (+47%). Questi i dati riportati nella consueta analisi settimanale del Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore.

Cala la percentuale dei positivi campani sul totale nazionale. Nel mese di luglio si è passati dal 14,5% al 6,9%. L'incidenza settimanale su 100 mila abitanti in Italia si è quasi raddoppiata, passando da 27 a 51, con punte di 102 in Sardegna.

In base a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, qualora l'incidenza settimanale fosse pari o superiore a 50, per restare in fascia bianca, si dovrà tener conto dei tassi di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e nelle terapie intensive, che non dovranno superare rispettivamente il 15% e 10%. Ad oggi, i tassi di occupazione dei posti letto in Italia sono: 3% nelle aree mediche e 2% nelle terapie intensive (Fonte: Agenas - dati aggiornati al 25 luglio 2021 - ore 17:49).