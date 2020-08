Covid-19, il dg del Cotugno: "Pronti a fronteggiare l'autunno. Speriamo che il virus sia meno aggressivo"

''Immaginiamo che in autunno ci possa essere una ripresa fisiologica del virus ma sono ottimista perché siamo molto preparati e abbiamo strutture idonee per accettare i pazienti, per accoglierli e curarli in maniera più mirata rispetto allo scorso marzo'', spiega all'ANSA il direttore generale dell'Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro.

Dopo il picco di contagi delle ultime settimane verificatosi per i rientri dalle vacanze in luoghi in cui erano carenti le misure preventive anti Covid, si potrebbe tornare a numeri in linea con i contagi di giugno e luglio, questo è l'auspicio. ''La speranza è che la sintomatologia sia più attenuata, con meno letalità e capacità di aggressione. Questo ci consentirebbe di poter trattare i pazienti più tranquillamente. In questa estate ci siamo permessi e consentiti di tutto, ora è tornato il momento di rispettare le prescrizioni e dunque di utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento. Sono stato molto duro in queste settimane con i giovani, che sono per la maggior parte asintomatici, ma che possono trasmettere il virus in famiglia a soggetti più anziani o con patologie pregresse ma purtroppo devo dire che non c'è stata alcuna responsabilità anche da parte di chi ha accolto questi giovani nei locali e nelle strutture. C'è stata molta leggerezza da parte di chi ha gestito questi processi che forse andavano un po' limitati'', conclude.

I nuovi casi nel napoletano

Torre del Greco - Un nuovo caso di contagio da Covid-19, il quarto in pochi giorni, a Torre del Greco. Si tratta di un giovane, fratello di uno dei precedenti casi accertati tra i ragazzi rientrati dalle vacanze. A comunicarlo è il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba. Si tratta di un 27enne attualmente in isolamento domiciliare e asintomatico.

Pozzuoli - Nuovo caso di Coronavirus a Pozzuoli. Si tratta di un cittadino puteolano di ritorno da una vacanza all'estero. Anche in questo caso è stato “fatale” l'uscita dal territorio nazionale. Ad annunciare il nuovo contagio è stato il sindaco Vincenzo Figliolia.

Ercolano - Quattro nuovi positivi. Chiusi gli uffici comunali della città. Ad annunciarlo il sindaco.