Positiva al primo tampone, attende da giorni l'esito del secondo: "Mi sento abbandonata"

Maria, studentessa di Pozzuoli, è risultata positiva ad un primo tampone il 20 agosto, di ritorno da un viaggio con il proprio fidanzato in Croazia. Ha seguito con rigore 14 giorni di quarantena per poi rifare il tampone al termine dell'isolamento, ossia il 2 settembre. Da allora però non ha ricevuto feedback e non conosce l'esito del secondo esame.

-Da quanto tempo attende l'esito del secondo tampone?

"Ho fatto il secondo tampone all ospedale di Pozzuoli e ancora non sappiamo i risultati. Sono passati sei giorni. Nessuno ti chiama, nessuno ti sa dare risposte. Per me è assurdo. Mi hanno anche dato risposte sgarbate i medici che ho interpellato. Ho richiesto un terzo tampone ma nulla, mi hanno risposto che è impossibile e dobbiamo aspettare il risultato del secondo. E' una situazione paradossale".

-Ha idea su come possa essersi contagiata?

"Non ne ho idea, anche perché sono rientrata dalla Croazia insieme al mio compagno lui è risultato negativo. Ho combattuto per fargli avere il secondo tampone al mio compagno,visto che quando siamo usciti dall'aereoporto siamo stati insieme. Loro dicevano che non era necessario, io ovviamente dicevo 'scusatemi andate per logica io non lo so se lui si è positivizzato'.

- Dove sta osservando l'isolamento?

"Sto a casa, sto bene. Non ho mai e dico mai avuto sintomi".

-Neppure nella fase iniziale?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nemmeno un po’ di febbre, mal di testa o mal di gola, nulla. E mi continuo a chiedere com'è possibile che il mio compagno sia negativo? Non vedo vie di uscita. Mi sento abbandonata".