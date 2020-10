Bomba d'acqua su Posillipo, la strada diventa un fiume|VIDEO

Il maltempo, che ha colpito Napoli nelle ultime ore, preanunciato dalla Protezione Civile in un'allerta meteo che durerà fino a domani, sta causando molti disagi in particolare a Posillipo.

Le strade sembrano fiumi a causa di una vera e propria bomba d'acqua. Nel video si vedono auto e pullman in grande difficoltà in via Posillipo. Uguali disagi anche in via Manzoni e a Fuorigrotta.

Disagi per le persone impossibilitate a entrare o uscire nelle zone maggiormente colpite dal maltempo. Quattro le squadre dei vigili del fuoco in azione. Al momento però non si segnalano feriti o dispersi.