Isola di Ischia, sequestrato il porto turistico di Lacco Ameno

"In questo momento mi stanno notificando gli atti in cui sono nominato custode giudiziario delle aree. Si è disposto il sequestro del porto turistico per un’occupazione sine titulo". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, pochi minuti dopo il sequestro del porto turistico del comune isolano operato dalla Capitaneria di Porto di Ischia, su disposizione della Procura di Napoli.

Il primo cittadino ha poi spiegato che "è in corso un contenzioso aperto tra l’amministrazione comunale e il subconcessionario (Marina di Capitello Scarl) del porto turistico di Lacco Ameno, che con la formula del project financing fissata nel 2017 si era impegnato a pagare un canone e a fare dei lavori sul porto turistico. Il canone non è mai stato corrisposto e i lavori sono stati eseguiti in minima parte, quindi ritengo che il magistrato, a ragione, abbia disposto che si è verificata un’occupazione sine titulo, affidando al sindaco la gestione giudiziaria".

“Ora si deve pensare alle opzioni di dissequestro a favore del Comune per non perdere l’estate turistica. Si sa che parte a breve il flusso di turisti sull'isola, ma il diportista vuole sapere dell’attracco per la propria barca già a gennaio. L’approdo a Lacco Ameno è piuttosto ricercato, come rappresentante dell’ente locale che sta operando investimenti nell’area, mi auguro collaborazione da Procura di Napoli e Capitaneria di Porto per non perdere l’estate turistica a Lacco Ameno", ha concluso Pascale.