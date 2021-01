Porto bloccato e caos traffico in città e in autostrada|FOTO

Blocco stradale nel porto di Napoli di un gruppo di aderenti al sindacato "Si Cobas" e di disoccupati del movimento "7 Novembre". La manifestazione è in segno di solidarietà con nove iscritti al sindacato licenziati dall'impresa "Turi Transport" fornitrice di Conateco, fanno sapere i manifestanti. Il "SI.Cobas" ha indetto per oggi uno sciopero nazionale. Alcuni manifestanti stanno anche provando a bloccare il traffico cittadino. Conseguenze segnalate anche in autostrada e blocchi anch su via Marina. Centinaia gli aderenti alla protesta.

Le iniziative

Previste iniziative di solidarietà allo stabilimento FCA di Pomigliano d' Arco e un presidio davanti alla sede della Regione Campania.