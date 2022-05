"Portaerei Truman non è la benvenuta, sporca la cartolina più bella del mondo"

La portaerei Truman, la nave da guerra americana a propulsione nucleare, è presente già da diverse ore nel golfo di Napoli.

“Non possiamo vedere in una delle cartoline più belle del mondo, una nave da guerra che sporca l’immagine della città – afferma la consigliera Muscarà – per quanto sembra che sia in transito per pochi giorni. Si dice che i soldati americani parteciperanno ad un’attività di pulizia e manutenzione dell’anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Ma il rischio è enorme, in quanto si tratta di una nave a propulsione nucleare che resterà nel golfo della città più densamente popolata d’Italia. Nel ’43 ci fu una nave carica di munizioni nel porto di Napoli al molo Beverello (destinata a rifornire i militari in Africa), su cui i tedeschi saldarono un camioncino a bordo di essa. Il calore forte della fiamma ossidrica appiccò l’incendio della nave carica di munizioni, l’esplosione coinvolse circa 3000 vittime tra napoletani e tedeschi, e fu avvertita nella città e nelle province. Napoli fu la città più bombardata d’Italia, ha già visto troppe navi da guerra. Per quanto mi riguarda, come consigliere regionale della Campania, questa nave non è la benvenuta specialmente perché siamo già in clima di guerra e di tensione da due anni e ancor di più da due mesi: Napoli è una grande capitale della Pace”.