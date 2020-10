Revenge porn, su Instagram filmati intimi di una giovane napoletana. Aperta un'inchiesta

La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta su un caso di probabile 'revenge porn' che vede coinvolte alcune giovanissime ragazze che da anni vedono filmati intimi, girati con i propri fidanzati dell'epoca, pubblicati su Instagram. Quattro gruppi sui quali ci sono fino a 400 followers e sui quali, per vedere un contenuto, bisogna inviarne un video. "Va immediatamente fermato questo assurdo sistema", spiega Sergio Pisani, avvocato di una delle ragazze. Da tempo gli avvocati cercano di mettersi in contatto con l'ufficio legale del social network, sena successo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Pisani "va immediatamente creata l'identità certificata dei profili, è evidente, ormai, che non si può perdere altro tempo. Altrimenti si rischia un nuovo caso come quello di Tiziana Cantone". Pisani annuncia di voler chiedere il sequestro del social perché i responsabili, negando reiteratamente le loro richieste, "si rendono corresponsabili di un gravissimo reato: il revenge porn".“