Contatori manomessi, denunciato Poppella: "Tutto si chiarirà"

Manomissione dei contatori e del lettore di potenza. E' quanto sarebbe stato riscontrato all'interno del laboratorio e del punto vendita della nota pasticceria Poppella, nel Rione Sanità di Napoli. La pasticceria negli ultimi anni è diventata una tra le più note di Napoli, grazie alla sua creazione, il 'Fiocco di neve'.

Il 48enne titolare dell'attività sarebbe stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri, intervenuti su chiamata del personale dell'Enel che aveva effettuato un controllo nel locale di via Mario Pagano. Nel corso degli accertamenti sarebbe stata constatata una manomissione dei contatori e del lettore di potenza; a quel punto i controlli sono stati estesi anche nel punto vendita dell'azienda, in via Arena della Sanità, visitato appena due giorni fa dall'attore Robert De Niro. Anche in questo caso, i tecnici dell'Enel avrebbero constatato le stesse manomissioni trovate nel laboratorio. Terminati i controlli, i Carabinieri avrebbero denunciato il titolare.

La redazione di NapoliToday ha contattato telefonicamente Ciro Scognamiglio, in arte Ciro Poppella, titolare dell'attività, già nella giornata di ieri, quando era circolata la voce sui controlli. "Pago 20mila euro di energia elettrica al mese, sono tranquillo. Tutto verrà chiarito" le parole del commerciante che parla di 'anomalia' all'impianto elettrico. La produzione proseguirà con i generatori di corrente, visto che i contatori sono stati sequestrati per i controlli. "Tra quattro giorni saranno installati i nuovi" ha riferito a NapoliToday.