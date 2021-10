Il ponte dei suicidi avrà la rete di protezione: atteso anche don Mimmo Battaglia

Il ponte di via nuova San Rocco ribattezzato ormai ponte dei suicidi ha visto una nuova vittima nello scorso weekend. I residenti ormai esasperati dal susseguirsi di tragedie chiedono a gran voce che venga montata una rete di protezione ( il muretto che separa dal vuoto non raggiunge il metro di altezza), nella speranza che funga da deterrente per coloro che hanno tali intenzioni.

Oggi pomeriggio è atteso sul ponte don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli e martedì è prevista una fiaccolata dei residenti.

Nel frattempo, in queste ore, sembra che finalmente si stia procedendo all'allestimento delle tanto agognate reti di protezione.