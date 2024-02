Attimi di tensione in stazione: giovane prende a morsi un poliziotto

Ieri pomeriggio gli agenti della polizia ferroviaria, nella Stazione di Piazza Garibaldi, all’altezza dell’ingresso della linea Metropolitana 2, hanno tratto in arresto un 19enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

I poliziotti, in particolare, hanno notato un andirivieni di persone che si dirigevano verso la stazione di Napoli Piazza Garibaldi ed hanno visto un uomo che, in cambio di denaro, consegnava qualcosa ad un altro soggetto.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione (un poliziotto è stato preso a morsi), il 19enne che è stato trovato in possesso di 2 stecche e di una plancetta di hashish per un peso complessivo di circa 19,03 grammi e di 20 euro.