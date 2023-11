Poliziotto eroe: salta da un autocarro sul cavalcavia e salva aspirante suicida

È originario di Napoli il poliziotto eroe che ha messo in salvo, sulla strada statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio (tra Milano e Varese), un uomo il quale minacciava di togliersi la vita lanciandosi da un cavalcavia.

Mentre i colleghi sul ponte stavano cercando di far desistere l’uomo, l'agente Vincenzo Esposito è entrato in azione: si è arrampicato sul telone di un autocarro e saltando è riuscito a raggiungere l'uomo e bloccarlo. Gli altri poliziotti lo hanno quindi agganciato riuscendo a portare in salvo entrambi, proprio mentre la rete si staccava dal supporto, a causa del peso eccessivo dei due uomini.

Esposito è stato intervistato dal tg regionale lombardo: “In quel momento non mi sono accordo della situazione perché cercavo di mettere in sicurezza l’uomo. Era al di là del parapetto ed era aggrappato alla rete e con i piedi poggiava sul piccolo cordolo. L’ho aggrappato alle spalle e l’ho ‘saldato’ alla rete di protezione”.

L’uomo che aveva tentato il gesto estremo alla fine ha ringraziato i poliziotti intervenuti, a partire proprio da Esposito.