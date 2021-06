Rapina a corso Umberto: interviene un poliziotto libero dal servizio

Stamattina un agente della Reparto Prevenzione Crimine Campania, libero dal servizio, nel transitare in corso Umberto I° ha notato una persona che ha spinto con violenza una donna per poi sottrarle il cellulare e darsi alla fuga in direzione di piazza Calenda.

Il poliziotto ha raggiunto l’uomo in via Egiziaca a Forcella e, non senza difficoltà e con il supporto di una pattuglia del Commissariato Vicaria-Mercato, è riuscito a bloccarlo.

Il 27enne di Sala Consilina, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.