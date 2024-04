Agente ferito negli scontri su via Toledo, la richiesta del Sap: “Area inviolabile tra polizia e manifestanti”

Feriti tra i manifestanti, feriti anche nella polizia. È di 10 giorni la prognosi per l’agente che ieri era in strada a vigilare sulla manifestazione pro Palestina che si è tenuta in via Toledo, un corteo col quale ben presto sono esplosi gli scontri.

Il Sap, Sindacato autonomo polizia, attraverso un comunicato (a firma del segretario generale Stefano Paoloni e del segretario provinciale di Napoli Ernesto Morandini), ha sottolineato la propria solidarietà all’agente ferito.

"Auspichiamo - proseguono Paoloni e Morandini - che il Parlamento calendarizzi il prima possibile i Disegni di Legge con le norme a tutela dei servizi di ordine pubblico. In particolare, riteniamo indispensabile la previsione di un'area di sicurezza di due metri inviolabile al fine di evitare preventivamente il contatto tra gli operatori delle forze dell'ordine e i manifestanti".