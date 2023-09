Agente napoletano si lancia dal secondo piano dell'ospedale per inseguire un detenuto: è in coma

Carmine De Rosa, 28 anni napoletano, agente di polizia penitenziaria è caduto dal secondo piano di un ospedale di Milano nel tentativo d'inseguire un detenuto evaso gettandosi dalla stessa finestra. De Rosa ha un fratello anch'egli poliziotto della penitenziaria che presta servizio a Verona.

I fatti

Un palestinese di 32 anni era in ospedale dalla serata di mercoledì, per alcune ferite riportate durante una lite avvenuta nel carcere di San Vittore, dove era finito ad agosto in seguito all'arresto per una rapina in strada. Poco dopo le 5 del mattino di giovedì ha deciso di fuggire, gettandosi dalla finestra della sua stanza, al secondo piano. L'agente di custodia si è quindi lanciato all'inseguimento, gettandosi dalla stessa finestra, ma è caduto battendo la testa. Secondo quanto riferisce la questura di Milano si sarebbe recato sulle proprie gambe al pronto soccorso dello stesso ospedale San Paolo, dove però ha avuto un malore. È stato trasportato al San Carlo per un trauma cranico e fratture alle vertebre cervicali. L'agente è stato poi portato d'urgenza in un altro ospedale, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.