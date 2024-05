Poliziotto napoletano accoltellato a Milano: le sue condizioni restano ancora delicate

Restano ancora delicate le condizioni di Christian Di Martino, il 35enne vice ispettore della Polizia di Stato, originario di Ischia, accoltellato nella stazione di Lambrate a Milano.

Il poliziotto è stato trasportato presso l'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per un'emorragia interna ed è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

Il fatto è accaduto nella tardissima serata di mercoledì. Durante una colluttazione con un uomo, il vice ispettore Di Martino è stato colpito con un coltello da cucina alla schiena. Tre i fendenti: uno di striscio e due più profondi che hanno centrato anche alcuni organi vitali (rene e duodeno) e provocato la grave emorragia.

Arrestato un 37enne

Per l'aggressione - come scrive MilanoToday - è stato arrestato un 37enne di nazionalità marocchina con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 37enne è arrivato a Milano da pochi giorni, mentre in Italia c'erano già sue tracce almeno dal 2002. La prima fotosegnalazione è del 18 dicembre di quell'anno a Napoli. Diversi i precedenti, quasi tutti per reati commessi in Campania, tra Napoli, Caserta e Avellino ma l'ultima denuncia risale a pochi giorni fa, lo scorso 5 maggio, quando era stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria di Bologna.

Nel 2004 era stato quattro mesi in carcere per furto. Poi nel 2012 era stato indagato perché trovato con un coltello d'acciaio dai carabinieri di Napoli Poggioreale. E ancora nel 2014 venne fermato in quanto autore di una rapina aggravata. Dal 9 giugno 2020 al 4 luglio 2023 è stato nel carcere di Ariano Irpino per rapina e lesioni personali. Una volta scarcerato, ha ricevuto un provvedimento di espulsione dal questore di Avellino. Il 30 gennaio scorso la polfer di Napoli lo aveva indagato perché trovato con un coltello.

