Si rompono le acque, 29enne chiama il 113: i poliziotti la aiutano a partorire

Ad una 29enne in stato interessante si sono rotte le acque. In quel momento era sola in casa a Castellammare di Stabia ed in preda a dolori fortissimi ha chiesto aiuto alla polizia.

Gli agenti, guidati dall'ispettore capo Rita Villani sono arrivati sul posto riuscendo ad aiutare la giovane a partorire Sophie, splendida bimba di 2,5 kg, nata con circa 10 giorni di anticipo. La mamma e la bimba sono in buone condizioni, ma sono state trasportate all'ospedale San Leonardo di Castellammare a scopo precauzionale.

Grande emozione per i poliziotti intervenuti e sospiro di sollievo per la 29enne che ha già un un altro figlio.