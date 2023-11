La testimonianza della poliziotta violentata: “Alle donne dico di non arrendersi”

''Dopo l'esperienza che ho vissuto resta la voglia di dare un messaggio positivo alle donne: non bisogna arrendersi". Lo ha detto la poliziotta Alessandra Accardo, violentata un anno fa nel porto di Napoli, durante la XXIV^ edizione del premio letterario Franco Fedeli, manifestazione organizzata dal Siulp svoltasi ieri a Bologna. La kermesse, che in passato ha visto premiate figure di spicco del mondo letterario e non solo quali Andrea Camilleri, Francesco Guccini e Carlo Lucarelli, ha assegnato un premio speciale alla Accardo per il coraggio mostrato nella sventura di quanto accadutole l'anno scorso a Napoli. Il Segretario Generale del Siulp, Felice Romano, ha voluto sottolineare la sua grande commozione: ''Ritengo che Alessandra Accardo - ha spiegato Romano - quale donna poliziotta vittima di questa orrenda violenza, possa essere l'emblema della ripartenza, per rilanciare la nostra azione e spiegare che bisogna agire sulla prevenzione e sulle misure di prevenzione. E se vogliamo porre un argine a questa odiosa piaga, dovremo fare rete. L'intera filiera delle istituzioni deve superare gelosie e paletti ideologici per una messa in rete di tutte le componenti: procure, tribunali ed infine l'organo politico decisore. Tutti insieme per rimettere al centro la tutela delle donne'' '

'Giacche sul fronte repressivo gli autori di questi orrendi delitti sono sempre assicurati alla giustizia, questo non esonera le vittime, i loro famigliari, i loro conoscenti e l'intera società, dai danni enormi che comunque sono causati da questi eventi. Ecco perché voglio lanciare oggi un messaggio alle giovani generazioni, e alla nostra Istituzione quale primo interprete protagonista della lotta contro questi crimini: ai ragazzi dico segnalateci ogni singolo comportamento anomalo, perché prevenire è fondamentale ed è l'unica strada per evitare di dover leggere i numeri agghiaccianti di queste violenze. Alla Polizia di Stato - conclude Romano - chiedo, sulla stessa strategia con cui sono nati i vari protocolli di intervento, grazie ai quali oggi si interviene su segnalazioni che possono riguardare i reati di genere o i femminicidi, di mettere in collegamento tutti coloro che si distinguono con comportamenti da bulli, per verificare se nelle famiglie da cui provengono ci sono stati episodi di violenza e se, una volta diventati adulti, integrano la loro indole da bulli con violenze contro le donne. Perché questi collegamenti potrebbero aiutarci a portare avanti quella necessaria e non più rinviabile rivoluzione culturale per sconfiggere questa piaga. I dati che ho quest'oggi elencato dimostrano che parliamo oramai di un fenomeno divenuto globale e strutturale in tutte le nostre società''.